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На крытом манеже Центрального стадиона Казани демонтировали легкоатлетические дорожки
На крытом манеже Центрального стадиона Казани демонтировали легкоатлетические дорожки. Сейчас готовят основание перед закладкой нового покрытия, рассказали в мэрии.
Будут подготовлены дорожки из экологически чистой, износоустойчивой резины, которая соответствует сертификации продукции Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Материал обладает эластичностью, прочностью и эффектом амортизации, что снижает мышечную усталость и риск получения микротравм.
Легкоатлетические дорожки подойдут как для тренировок, так и соревнований самого высокого уровня. Работы планируется полностью завершить в мае.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что реконструкция Центрального стадиона Казани к Играм БРИКС обойдется в 1 млрд рублей.
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