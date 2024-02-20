Фото: пресс-служба мэрии Казани

На крытом манеже Центрального стадиона Казани демонтировали легкоатлетические дорожки. Сейчас готовят основание перед закладкой нового покрытия, рассказали в мэрии.

Будут подготовлены дорожки из экологически чистой, износоустойчивой резины, которая соответствует сертификации продукции Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Материал обладает эластичностью, прочностью и эффектом амортизации, что снижает мышечную усталость и риск получения микротравм.

Легкоатлетические дорожки подойдут как для тренировок, так и соревнований самого высокого уровня. Работы планируется полностью завершить в мае.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что реконструкция Центрального стадиона Казани к Играм БРИКС обойдется в 1 млрд рублей.