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Общество 20 февраля 2024 10:30

На крытом манеже Центрального стадиона Казани демонтировали легкоатлетические дорожки

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На крытом манеже Центрального стадиона Казани демонтировали легкоатлетические дорожки
Фото: пресс-служба мэрии Казани

На крытом манеже Центрального стадиона Казани демонтировали легкоатлетические дорожки. Сейчас готовят основание перед закладкой нового покрытия, рассказали в мэрии.

Будут подготовлены дорожки из экологически чистой, износоустойчивой резины, которая соответствует сертификации продукции Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Материал обладает эластичностью, прочностью и эффектом амортизации, что снижает мышечную усталость и риск получения микротравм.

Легкоатлетические дорожки подойдут как для тренировок, так и соревнований самого высокого уровня. Работы планируется полностью завершить в мае.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что реконструкция Центрального стадиона Казани к Играм БРИКС обойдется в 1 млрд рублей.

Игры БРИКС пройдут в столице Татарстана с 12 по 23 июня 2024 года, в программу соревнований войдут 25 видов спорта. Кроме того, по предложению Президента России Владимира Путина осенью 2024 года в Казани пройдет саммит стран БРИКС. Как подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.
#центральный стадион
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