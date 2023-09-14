На Кремлевской набережной состоится концерт, посвященный 50-летию Шатунова

В воскресенье, 17 сентября, в 17 часов на Кремлевской набережной Казани пройдет большой двухчасовой концерт, посвященный Юрию Шатунову, которому 6 сентября могло бы исполниться 50 лет. Об этом «Татар-информу» сообщила организатор события — певица Альбина Кармышева.

В этом году по сравнению с прошлогодним вечером памяти изменилась концепция концерта. Он начнется не с лиричных песен, а с более динамичных композиций.

«В прошлый раз очень многие плакали, особенно в начале, было тяжело вести концерт. В этом году решили, пусть концерт будет и с грустинкой, но позитивный», — рассказала Альбина Кармышева.

На сцене выступят Айрат Фазылзянов, Ленар Габдуллин, Ильнур Саидов, Денис Орлов, Элеонора Мингазова, Диана Кравченко и другие артисты. Хедлайнером станет группа Legenda. Музыканты исполнят хиты «Седая ночь», «Белые розы», «Не бойся», «День рождения», «Розовый вечер», «А лето цвета», «Падают листья».

Кроме того, были учтены пожелания зрителей — в концерте добавилась функция «народного караоке от Айзата Шакирова».

«Зрители обязательно споют. На экране будут показываться слова, и все смогут подпеть. Также решили добавить аппаратуры, чтобы звук [был] помощнее», — добавила собеседница агентства.

Вход на концерт будет бесплатным.

В прошлом году концерты, посвященные памяти Юрия Шатунова, состоялись в Казани 4 сентября и в Зеленодольске 18 сентября. Мероприятия собрали большое количество поклонников певца. После этого любители творчества Шатунова и музыканты обратились к организаторам с просьбой еще раз провести концерт.

Российский певец Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет 23 июня прошлого года. Причиной смерти стал острый инфаркт.