Казанцы присоединятся к всероссийскому флешмобу в память о Юрии Шатунове

4 сентября по всей России пройдет флешмоб «Вечер памяти Шатунова». Хедлайнером концерта в Казани станет ВИА «Волга-Волга», сообщают организаторы.

В столице республики мероприятие пройдет на Кремлевской набережной. Концерт начнется в 17 часов и продолжится до 19 часов. На сцене выступят певица Альбина Кармышева, музыкант-инструменталист Динар Бадрутдинов, а также Ленар Габдуллин, Игорь Дмитриев, Айрат Фазылзянов и др.

Российский певец Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет 23 июня. Причиной смерти стал острый инфаркт.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что художник-самоучка из Агрыза Радик Ибрашев увековечил память звезды, нарисовав его портрет на бетонной стене.