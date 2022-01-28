На Колыме подтвердились первые случаи «омикрона»

В Магаданской области выявлено 12 первых случаев омикрон-штамма коронавируса. Об этом со ссылкой на Минздрав региона сообщает РИА Новости.

«Пришли реагенты для определения омикрона в ПЦР-тестах. Пока проверили 15 положительных на Covid-19, из них в 12 подтвержден „омикрон“. Это предварительно. Тестирование будет продолжено», — рассказал собеседник агентства.

Ранее губернатор Магаданской области Сергей Носов призвал экстренно доставить в регион тест-системы для выявления данного варианта вируса. Как и во многих других регионах, на Колыме сейчас наблюдается скачок заболеваемости Covid-19: если раньше в сутки здесь выявлялось до 60 новых случаев, то теперь этот показатель вырос до 80.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у почти 100 тыс. россиян. На утро 28 января «чистыми» по омикрону официально оставались лишь девять регионов России.