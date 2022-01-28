«Омикрон» не выявлен лишь в девяти регионах России

На утро 28 января «чистыми» по омикрон-штамму Covid-19 остаются лишь девять регионов России в двух федеральных округах. Так, утром стало известно о 16 первых зараженных в Тверской области, которая до этого также была в списке. Об этом сообщает РИА Новости.

Три региона из списка приходятся на Центральный федеральный округ. Это Тульская, Ивановская и Курская области. Однако, несмотря на то, что «омикрон» здесь официально не подтвержден, у ряда жителей отмечаются схожие симптомы.

«Так, в Курской области замгубернатора Андрей Белостоцкий уточнил, что анализы жителей Курской области отсылаются в Москву, и необходимо дождаться данных из столичных лабораторий. Он предположил, что штаммы в Курской области распределились пополам — 50 на 50», — сообщает издание.

На Дальнем Востоке официально «чистыми» считаются Еврейская автономная область, Чукотка, Сахалинская и Магаданская области, Камчатский и Забайкальский края. Министр здравоохранения первой из них уточнил, что с 29 января в области начнется самостоятельное выявление генотипа Covid-19, поэтому анализы больше не будут отправляться в столицу.

В остальных федеральных округах все регионы подтвердили о наличии зараженных «омикроном».

12 января Президент России Владимир Путин подчеркивал, что у России есть лишь две недели, чтобы подготовиться к новому витку пандемии. В последние же дни число выявляемых случаев Covid-19 в стране бьет все рекорды. Так, накануне стало известно о 88 816 новых зараженных — это абсолютный антирекорд в России за время пандемии.