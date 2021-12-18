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Ру Тат
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Общество
18 декабря 2021  14:14

На Кипре начнут прививать от коронавируса детей от 5 до 11 лет

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Вакцинация детей 5-11 лет от коронавируса детей начинается на Кипре, сообщает Оперативный штаб Москвы.

Для прививки будут использовать 10 микрограммам вакцины, что в три раза меньше дозировки взрослых. Маленьких граждан страны будут прививать в специализированных центрах охраны материнства и детства.

В РФ также планируют начать прививать детей для защиты от коронавирусной инфекции.12 ноября Минздрав России зарегистрировал вакцину для детей старше 12 лет. 

В Татарстане несовершеннолетних планируют вакцинировать в школах и поликлиниках, как только препарат поступит в республику.

#Кипр #вакцинация детей #коронавирус
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