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Здоровье
17 декабря 2021  16:32
Эвелина Киселёва

Вакцинацию детей в Татарстане планируют начать в поликлиниках и школах

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Когда в Татарстан поступит детская вакцина против коронавирусной инфекции, подростков планируют прививать в поликлиниках и школьных медицинских кабинетах. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

В России зарегистрировали вакцину против коронавируса «Спутник М» для детей от 12 до 17 лет. Минздрав РТ послал свою заявку на препарат, однако сроки ее поступления пока не ясны.

«Если вакцина приходит, та система вакцинопрофилактики, которая функционирует сейчас, будет функционировать и для детского населения. Скорее всего, это будут детские поликлиники, пункты вакцинации в школах», – заключил Лопушов.

Врач добавил, что в первое время в мобильных пунктах в торговых центрах и дворцах культуры детей прививать не будут.

Главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина уточнила, что вместе с поступлением детской вакцины изменится и постановление Правительства республики. Скорее всего, с прививкой ребенка пустят в торговый центр и без родителей, сейчас это запрещено.

#вакцинация #дети #коронавирус
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