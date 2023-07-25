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На КЧС в исполкоме Нижнекамска рассказали о травмах пострадавших после взрыва
На комиссии по ликвидации ЧС в Нижнекамске рассказали о состоянии пострадавших после взрыва бытового газа в пятиэтажке.
Напомним, сегодня в районе пяти утра в жилом доме на проспекте Вахитова в Нижнекамске рванул газ и начался сильный пожар. Об этом «Татар-информу» рассказали жители дома. В результате инцидента пострадали два человека: пожилая женщина и молодой мужчина.
Как рассказал руководитель исполкома Нижнекамского муниципального района РТ Роман Булатов, 83-летнюю женщину с открытой раной волосистой части головы после оказания первой помощи отпустили домой. У второго пострадавшего – 26-летнего молодого парня – диагностировали 90% ожогов тела. В настоящее время он находится в сознании и в тяжелом состоянии.
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