На КЧС в исполкоме Нижнекамска рассказали о травмах пострадавших после взрыва

На комиссии по ликвидации ЧС в Нижнекамске рассказали о состоянии пострадавших после взрыва бытового газа в пятиэтажке.

Напомним, сегодня в районе пяти утра в жилом доме на проспекте Вахитова в Нижнекамске рванул газ и начался сильный пожар. Об этом «Татар-информу» рассказали жители дома. В результате инцидента пострадали два человека: пожилая женщина и молодой мужчина.

Как рассказал руководитель исполкома Нижнекамского муниципального района РТ Роман Булатов, 83-летнюю женщину с открытой раной волосистой части головы после оказания первой помощи отпустили домой. У второго пострадавшего – 26-летнего молодого парня – диагностировали 90% ожогов тела. В настоящее время он находится в сознании и в тяжелом состоянии.