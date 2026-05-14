На «КазаньФоруме» определили победителей программы IT Park Global Go-To-Market

На проходящем в столице Татарстана XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» подвели итоги программы IT Park Global Go-To-Market Program. Четыре компании-победителя получат возможность совершить деловые поездки в Катар и поддержку в выходе на рынки Ближнего Востока, Азии и Африки, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

«Победители поедут в бизнес-миссию в Катар. Мы поможем им расширить бизнес-портфель и подготовить ИТ-решения для продажи на рынках Ближнего Востока, Азии и Африки», – пояснил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин.

В номинации «Спортивные технологии» (SportTech) победила система Bsight.pro, которая анализирует физическую активность и точно оценивает показатели спортсменов, а в номинации «Технологии для мероприятий» (EventTech) – программа Protocol, позволяющая организаторам крупных событий полностью контролировать процесс обслуживания гостей.

В свою очередь в номинации «Туристические технологии» (TravelTech) лучшей признана платформа Knokey, предназначенная для бронирования апартаментов и сервисов гостиничного уровня. В номинации «Исламские финансовые технологии» (Islamic FinTech) наибольший интерес вызвал проект RANKS – ИИ-инфраструктура для халяль-оценки участников фондового рынка по методике AAOIFI.

Эти компании смогут не только отправить бизнес-миссии в международный ИТ-хаб Corporate Innovation Hub, созданный в Катаре. Каждая фирма получит индивидуальный план развития, помощь в адаптации продукта к зарубежным рынкам, прямые контакты с партнерами и поддержку на этапе запуска пилотных проектов.

Программа IT Park Global Go-To-Market призвана помогать технологическим компаниям выходить на глобальные рынки. Ее организовали Минцифры Татарстана, ИТ-парк и лаборатория технологических решений Your Needs. Проект впервые заработал в текущем году в рамках «КазаньФорума» для выстраивания контактов российских ИТ-разработчиков с международным рынком. Сегодня площадку посетил Раис РТ Рустам Минниханов.

