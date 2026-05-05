На «КазаньФоруме» впервые организуют ИТ-зону и проведут международный хакатон

С 13 по 15 мая этого года в столице Татарстана в рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» на площадке МВЦ «Казань Экспо» впервые организуют ИТ-зону с деловой и образовательной программой, а также с серией технологических мероприятий, в которых примут участие международные эксперты и разработчики. Об этом сообщают организаторы события.

ИТ-зона разместится в павильоне А2. На ней впервые представят ориентированные на экспорт ИТ-решения, созданные в Татарстане. Резиденты ИТ-парка и компании Иннополиса покажут свои разработки в сферах кибербезопасности, финтеха, образования, робототехники и цифровых решений для промышленности и АПК.

Кроме того, цифровая команда РТ проведет серию собственных мероприятий, включая международный финтех-хакатон CodeStorm, который состоится 11 и 12 мая в ИТ-парке. За 48 часов 15 команд должны будут разработать решения для задач банков-партнеров. Жюри определит пять финалистов: они разделят призовой фонд в размере 500 тыс. рублей и будут впоследствии награждены на площадке форума.

Деловая программа ИТ-зоны начнется 13 мая пленарной сессией «Мировые тренды финтеха», где эксперты обсудят выход российских финансовых сервисов на рынки стран – членов Организации исламского сотрудничества. В тот же день состоится секция по экспорту ИТ-решений и развитию цифрового партнерства, а также пройдут специализированные дискуссии, посвященные применению технологий в здравоохранении.

На следующий день, 14 мая, участники обсудят экспорт ИТ-решений в сегментах SportTech, EventTech, TravelTech и Islamic FinTech, а также значение венчурного капитала для развития технологических проектов. Тогда же Сбер организует Российский исламский экономический форум, на котором состоятся сессии по партнерскому финансированию. Также состоится финал международной программы IT Park Global Go-To-Market: победители смогут совершить деловую поездку в Катар и выйти на зарубежные рынки через международный ИТ-хаб Corporate Innovation Hub. Завершится день финалом хакатона CodeStorm, включающим презентацию готовых прототипов.

Деловая повестка 15 мая окажется посвящена международному сотрудничеству в образовании и технологическому партнерству России со странами Ближнего Востока и Северной Африки. При поддержке Сбера и Республики Татарстан состоится вторая международная конференция Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI) по исламским финансам и инвестициям. Эксперты представят кейсы совместных образовательных программ, исследований и выхода ИТ-компаний на глобальные рынки.

Каждый год «КазаньФорум» повышает свою технологичность. На этот раз впервые будет активно использоваться ИИ-помощник ГигаЧат. Он поможет составить представление о программе форума: участники смогут получать от него актуальную информацию о спикерах, сессиях и их содержании.

«Развивая <...> „КазаньФорум“, мы строим прочные мосты с государствами ОИС в сфере технологий и инноваций. В прошлом году через программу IT Park Global Startup Accelerator и мероприятие Kazan Digital Week мы впервые привлекли перспективные зарубежные стартапы в Татарстан», – напомнил глава Минцифры РТ Илья Начвин.

По словам министра, теперь Татарстан делает следующий шаг – реализует на форуме программу IT Park Global Go-To-Market, победители которой пройдут экспертную подготовку и примут участие в бизнес-миссии в Катар, где смогут представить свои решения инвесторам и госструктурам на базе международного ИТ-хаба. «Этот центр мы открыли в прошлом году для реализации ИТ-проектов на рынке Катара и в странах Персидского залива совместно с Al Adid Business. Такая модель двустороннего сотрудничества задает новый стандарт для экспорта российских цифровых продуктов и устойчивого технологического партнерства на международной арене», – добавил он.

Полная программа мероприятия доступна на официальном сайте форума.