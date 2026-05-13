В ИТ-зоне «КазаньФорума» представили роботов и разработки 23 компаний

Сегодня в МВЦ «Казань Экспо» стартовала деловая программа XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум». В ее рамках впервые заработала специальная ИТ-зона, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Новая площадка создана, чтобы российские технологические компании могли напрямую общаться с представителями рынков исламских стран. В церемонии открытия ИТ-зоны принял участие заместитель министра цифрового развития РТ Булат Габдрахманов.

Главной частью ИТ-зоны стала выставка экспортно ориентированных ИТ-решений 23 российских компаний. Там, в частности, представлены Цифровая экосистема Центра информационных технологий РТ (помогает создавать собственные отечественные ИТ-решения вместо импортных), Goodpayments (позволяет бизнесу принимать платежи в криптовалюте и автоматически переводить их в обычную валюту), мобильное приложение Qube (короткие вертикальные сериалы, вмещающие цельную историю), Zawajy (приложение для серьезных знакомств и заключения никаха), UmmahSpace (платформа для мечетей и прихожан), RTCIM (система точных компьютерных двойников для нефтяной и химической промышленности), «Центр цифровых финансовых активов» (проект по запуску в Татарстане первой региональной краудфандинговой платформы – с лицензией Центробанка) и другие.

Частью ИТ-площадки является и зона роботов. В ней можно увидеть промышленный робот-манипулятор REDS 6-1400-6axis, дрон InnoSpector для осмотра труднодоступных объектов (шахт, бункеров, коллекторов), аппарат «Черепаха», способный обследовать подводные конструкции на глубине до 50 метров без помощи водолазов, автономный трактор «Уралец» для сельскохозяйственных и коммунальных работ.

Помимо прочего, в ИТ-зоне должны состояться уникальные мероприятия, организованные Цифровой командой Республики Татарстан. Сегодня будет проведен отбор трех финалистов международного финтех-хакатона CodeStorm by IT Park. В рамках соревнований 22 команды 48 часов создавали финансовые решения для банков.

Кроме того, здесь проводятся деловые секции, на которых обсудят мировые тренды в финансовых технологиях, экспорт российских ИТ-решений в страны Персидского залива и Африки, а также цифровые сервисы для здравоохранения.