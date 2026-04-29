На «КазаньФорум-2026» съедутся религиозные лидеры и эксперты со всего мира

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» в столице Татарстана 14 мая состоится круглый стол на тему «Религия и культура – диалог цивилизаций», приуроченный к году «Казань – культурная столица исламского мира 2026». Об этом сообщают организаторы события.

Мероприятие пройдет на площадке Казанской православной духовной семинарии. Инициаторами проведения круглого стола выступают Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир» и Татарстанская митрополия.

Основной целью встречи является осмысление роли религиозных организаций России в сохранении духовного и культурного наследия народов страны, а также обсуждение перспектив развития диалога цивилизаций в условиях глобальных трансформаций и формирования многополярного мира.

Диспутанты обсудят широкий круг вопросов, включая влияние глобализации на межкультурный диалог, значение системы образования для укрепления межконфессионального взаимодействия, роль религии и культуры в условиях цифровизации, а также исторический опыт России как государства-цивилизации и развитие международных институтов межрелигиозного сотрудничества.

В мероприятии примут участие члены Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», представители органов государственной власти, религиозных организаций, научного и экспертного сообщества, а также деловых кругов России и зарубежных стран.

Планируется, что спикерами станут авторитетные религиозные деятели, представители международных исламских организаций, руководители государственных структур, эксперты в области межрелигиозного диалога, науки, культуры и образования.

«Проведение данного круглого стола отражает последовательную позицию России по укреплению межцивилизационного диалога. В условиях современных вызовов особое значение приобретает объединение усилий религиозных, государственных и общественных институтов для сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей, развития взаимного уважения и доверия между народами», – заметил помощник Раиса РТ Рустама Минниханова, заместитель председателя Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Марат Гатин.

«Республика Татарстан, обладая уникальным опытом мирного сосуществования культур и религий, выступает естественной площадкой для такого диалога», – добавил он.

Предполагается, что проведение круглого стола станет важным вкладом в развитие международного гуманитарного сотрудничества и укрепление роли России как одного из центров диалога культур и цивилизаций.

Оператором по подготовке и проведению «КазаньФорума» выступает фонд «Росконгресс», исполнительной дирекцией оператора является АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».