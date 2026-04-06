На KazanForum обсудят технологические вызовы в журналистике

На XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» пройдет медиафорум для представителей стран ОИС. Об этом на информационной встрече руководства Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» с послами государств-членов Организации исламского сотрудничества сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«На площадке KаzanForum Группой стратегического видения "Россия – Исламский мир" в партнерстве с Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа" и Союзом новостных агентств Организации исламского сотрудничества будет проводиться Медиафорум для представителей исламских стран. Планируется обсудить новые технологические вызовы, которые стоят перед журналистским сообществом мира в целом и Глобального Юга в частности», – пояснил он.

Кроме того, на форуме пройдут заседание группы стратегического видения на тему «Общие ценности как основа сотрудничества и взаимопонимания между Россией и исламским миром», два круглых стола, посвященных культурно-гуманитарному и межрелигиозному взаимодействию, а также научно-техническому и экономическому сотрудничеству России со странами исламского мира, добавил Раис РТ.