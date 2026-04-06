Политика 6 апреля 2026 17:13

Темой пленарного заседания на KazanForum станут технологические и финансовые инициативы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Темой пленарного заседания на Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» станет объединение технологических и финансовых инициатив. Об этом на информационной встрече руководства Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» с послами государств-членов Организации исламского сотрудничества заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Буквально через месяц столица нашей республики – Казань – вновь станет центром международного диалога. В эти дни состоится XVII Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum". Тема пленарного заседания – "От точек на карте к точкам роста: объединение технологических и финансовых инициатив"», – сообщил он.

В прошлом году в деловой программе форума приняли участие порядка 8,5 тыс. человек из 96 стран мира и 82 субъектов России. В их числе – руководители более 35-ти дипломатических миссий, аккредитованных в Москве, напомнил Минниханов.

