Сергей Лавров о KazanForum: Есть хорошие заделы в сферах культуры, образования и науки

Международный форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» в этом году вновь станет важной площадкой для диалога нашей страны с государствами ОИС. Об этом на информационной встрече руководства Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» с послами государств-членов Организации исламского сотрудничества заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В середине мая пройдет уже XVII Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum". Соответствующие приглашения направляются через российские дипломатические и торговые представительства в государствах – членах ОИС. Будем рады приветствовать делегации всех ваших стран в гостеприимной Казани. Хорошие заделы есть в гуманитарных направлениях – в сферах культуры, образования и науки. Активные контакты по линии духовенства, молодежных и других общественных объединений помогают мусульманам всего мира лучше узнать нашу страну», – отметил Лавров.

Важную роль в развитии отношений России с Исламским миром играет Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир», возглавляемая Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. В текущем году эта площадка стала уникальной по представительству и тематическому охвату и отмечает свое двадцатилетие, добавил глава МИД РФ.