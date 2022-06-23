На казанца, пытавшегося зарезать возлюбленную в магазине, возбудили уголовное дело

На мужчину, который 21 июня в одном из городских магазинов пытался зарезать свою возлюбленную, возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Его удалось поймать благодаря слаженной следственно-оперативной работе, сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанного.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, как в продуктовом магазине на Дубравной к одной из сотрудниц магазина подошел мужчина, несколько раз ударил ее ножом, после чего сбежал. Ее быстро доставили в больницу и прооперировали, она осталась жива.

Как выяснилось, пострадавшая была возлюбленной напавшего. Ранее он уже был судим, а также уже избивал женщину.