В Казани ищут мужчину, который изрезал ножом свою возлюбленную, придя к ней на работу

Инцидент произошел накануне в одном из продуктовых магазинов на Дубравной. К одной из сотрудниц магазина подошел мужчина, несколько раз ударил ее ножом, после чего сбежал.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, на место прибыла следственно-оперативная группа. 48-летнюю пострадавшую доставили в больницу, она осталась жива. Злоумышленника в данный момент ищут полицейские.

Как уточнили агентству в пресс-службе СУ СКР по РТ, пострадавшая была возлюбленной напавшего. Ей 49 лет, мужчине – 42 года. Про него известно, что он судим. Ранее он уже избивал свою возлюбленную. За это был судим.

Пострадавшую женщину доставили в больницу, прооперировали, в настоящее время она находится в отделении реанимации.

По данным пресс-службы СУ СКР по РТ, нападавшего зовут Рамиль Хайруллин. Если у вас есть какая-либо информация о его местонахождении, обратитесь по телефонам (843) 229 22 31 или 02.