news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
22 июня 2022  14:06
Павел Климчак

В Казани ищут мужчину, который изрезал ножом свою возлюбленную, придя к ней на работу

news_top_970_100

Инцидент произошел накануне в одном из продуктовых магазинов на Дубравной. К одной из сотрудниц магазина подошел мужчина, несколько раз ударил ее ножом, после чего сбежал.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, на место прибыла следственно-оперативная группа. 48-летнюю пострадавшую доставили в больницу, она осталась жива. Злоумышленника в данный момент ищут полицейские.

 

Как уточнили агентству в пресс-службе СУ СКР по РТ, пострадавшая была возлюбленной напавшего. Ей 49 лет, мужчине – 42 года. Про него известно, что он судим. Ранее он уже избивал свою возлюбленную. За это был судим. 

Пострадавшую женщину доставили в больницу, прооперировали, в настоящее время она находится в отделении реанимации. 

По данным пресс-службы СУ СКР по РТ, нападавшего зовут Рамиль Хайруллин. Если у вас есть какая-либо информация о его местонахождении, обратитесь по телефонам (843) 229 22 31 или 02.

#напал с ножом
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100