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Ру Тат
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Происшествия
22 июня 2022  20:37
Павел Климчак

В Казани задержали мужчину, который изрезал свою возлюбленную на работе

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Как стало известно «Татар-информу», правоохранители задержали в Казани мужчину, который пришел на работу к возлюбленной в магазин и попытался зарезать ее ножом.

Агентство уточняет подробности задержания преступника.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Казани ищут мужчину, который изрезал ножом свою возлюбленную, придя к ней на работу. Женщину доставили в больницу и прооперировали, она осталась жива. Известно, что мужчина судим и уже избивал раньше возлюбленную.

#задержание
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