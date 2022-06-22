В Казани задержали мужчину, который изрезал свою возлюбленную на работе

Как стало известно «Татар-информу», правоохранители задержали в Казани мужчину, который пришел на работу к возлюбленной в магазин и попытался зарезать ее ножом.

Агентство уточняет подробности задержания преступника.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Казани ищут мужчину, который изрезал ножом свою возлюбленную, придя к ней на работу. Женщину доставили в больницу и прооперировали, она осталась жива. Известно, что мужчина судим и уже избивал раньше возлюбленную.