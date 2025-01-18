На капремонт жилых домов в Татарстане дополнительно выделено 3 млрд рублей

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В Татарстане на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов дополнительно выделено 3 млрд рублей. Об этом на традиционном совещании в Доме Правительства РТ рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин. Провел совещание Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

При этом докладчик заметил, что изначально программа капремонта на этот год включала 715 многоквартирных домов в 42 муниципалитетах. На ее реализацию предполагалось выделить 7 млрд 341 млн рублей.

Сейчас совместно с муниципальными образованиями формируются списки для включения в программу новых жилых домов, уточнил Айзатуллин.

Министр также подтвердил, что лимит программы «Наш двор» в текущем году равняется 10 млрд рублей. Запланировано обустройство 679 придомовых территорий в 16 муниципалитетах.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане минимальный взнос на капремонт увеличен на 10%.