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На капремонт 715 домов в Татарстане выделили более 7 млрд рублей
В программу капремонта на этот год в Татарстане включены 715 многоквартирных домов общей площадью более 4,6 млн квадратных метров. Финансирование программы составит более 7,3 млрд рублей, сообщил глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.
Еще 10 млрд рублей будет выделено в рамках программы «Наш двор». По ней благоустроят 679 придомовых территорий, расположенных в 16 муниципалитетах.
Как сообщили в пресс-службе Раиса РТ, провел совещание Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
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