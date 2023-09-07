На капремонт казанской больницы №18 направят 193,6 млн рублей

Фото: zdrav.tatar.ru

На капитальный ремонт здания стационара центральной городской клинической больницы №18 Казани (ул. Хусаина Мавлютова, д. 2) выделят еще более 193,6 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Помимо демонтажных работ, архитектурных и архитектурно-строительных решений, обновления инженерных коммуникаций подрядчику предстоит приобрести необходимое медицинское оборудование, мебель и инвентарь.

Заказчиком выступает Главстрой Республики Татарстан. Средства поступят из внебюджетных источников. Подача заявок завершится 14 сентября, исполнителя работ определят 18 сентября. Сроком исполнения контракта определено 12 декабря.

Капитальный ремонт больницы №18 начался в феврале 2023 года, он проводится по национальному проекту «Здравоохранение» (как и другие нацпроекты, он реализуется по инициативе Президента РФ Владимира Путина).

На данный момент полностью отремонтирован второй этаж блока Б в стационаре. О том, что первую очередь капремонта медицинского учреждения предполагается завершить до конца года, ранее сообщал «Татар-информ».