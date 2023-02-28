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В 18-й больнице Казани отремонтируют лор-отделение, стационар и построят ПДО
В 18-й городской больнице Казани начался капитальный ремонт двухэтажного стационарного корпуса. Об этом рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения города.
К концу этого года в стенах обновленного здания планируют открыть Лор-отделение.
«Татар-информу» в горздраве Казани рассказали, что далее капитальный ремонт начнется в пятиэтажном корпусе стационара. После этого в планах строительство приемно-диагностического отделения. Ориентировочно завершить капремонт и строительство ПДО хотят до 2025 года.
Капитальный ремонт проводится по Национальному проекту «Здравоохранение». Напомним, что национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина.
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