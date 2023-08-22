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Первый этап капремонта казанской больницы №18 завершат в конце года
Первый этап капитального ремонта стационара казанской центральной больницы №18 планируют завершить в конце этого года. Об этом сообщает пресс-служба клиники.
На данный момент полностью отремонтирован второй этаж блока Б в стационаре.
«Перепланированы и отремонтированы помещения и палаты. Они полностью обеспечены оргтехникой, мебелью, холодильниками и всем необходимым оборудованием», – рассказали в больнице.
В отремонтированные помещения уже переехало лор-отделение.
Сейчас в 18-й больнице ведутся работы в подвалах, рабочие уже провели демонтаж перегородок.
Напомним, что капремонт начался в феврале 2023 года, он проводится по Национальному проекту «Здравоохранение». Этот и другие национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина.
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