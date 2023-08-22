Первый этап капремонта казанской больницы №18 завершат в конце года

Первый этап капитального ремонта стационара казанской центральной больницы №18 планируют завершить в конце этого года. Об этом сообщает пресс-служба клиники.

Фото: Пресс-служба 18-й горбольницы

На данный момент полностью отремонтирован второй этаж блока Б в стационаре.

«Перепланированы и отремонтированы помещения и палаты. Они полностью обеспечены оргтехникой, мебелью, холодильниками и всем необходимым оборудованием», – рассказали в больнице.

Фото: Пресс-служба 18-й горбольницы

В отремонтированные помещения уже переехало лор-отделение.

Сейчас в 18-й больнице ведутся работы в подвалах, рабочие уже провели демонтаж перегородок.

Фото: Пресс-служба 18-й горбольницы

Напомним, что капремонт начался в феврале 2023 года, он проводится по Национальному проекту «Здравоохранение». Этот и другие национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина.