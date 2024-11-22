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На иностранного студента, толкнувшего полицейского во время драки в Казани возбудили дело
На иностранного студента, толкнувшего полицейского во время драки на улице Гвардейской в Казани возбудили дело.
Сегодня утром один из участников драки около департамента внешних связей КФУ взял полицейского за форму и оттолкнул его от себя.
Как сообщили в СУ СК России по Республике Татарстан, возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
Его задержали, в ближайшее время суд выберет ему меру пресечения.
«Татар-информ» рассказывал, что в социальных сетях появилось видео драки мигрантов в Казани. Полицейские задержали двоих зачинщиков. Их доставили в отдел полиции.
Напомним, что пресс-службе КФУ агентству рассказали, что между двумя иностранными студентами, которые стояли в очереди для сдачи документов, произошел конфликт. С ними уже провели беседу.
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