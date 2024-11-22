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Происшествия 22 ноября 2024 11:00

В Казани задержали мигрантов, которые устроили драку

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В социальных сетях появилось видео драки мигрантов на улице Гвардейская в Казани.

Как сообщили «Татар-информу» в МВД России по РТ, между иностранцами произошел конфликт, который перерос в драку.

Конфликт произошел в очереди около Департамента внешних связей КФУ, где продляют регистрацию иностранным гражданам.

Полицейские задержали двоих зачинщиков. Их доставили в отдел полиции.

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