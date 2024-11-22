В КФУ объяснили причины конфликта между иностранными студентами

В департаменте внешних связей КФУ объяснили причины конфликта между иностранными студентами.

«Татар-информ» рассказывал, что сегодня в социальных сетях появилось видео драки на улице Гвардейской в Казани. Полицейские задержали двоих зачинщиков. Их доставили в отдел полиции.

Как сообщили агентству в пресс-службе КФУ, между иностранными студентами, которые стояли в очереди для сдачи документов, произошел конфликт.

Руководство вуза в свою очередь решило открыть три дополнительные точки для подачи документов.

Одна из них будет располагаться так же возле Департамента внешних связей КФУ на улице Гвардейской, 9. Вторая - в Деревне Универсиады, 9. Третья - в студенческом городке по адресу: Гвардейская, 32.

Пункты приема будут работать ежедневно с 9.00 до 17. 00.