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В КФУ объяснили причины конфликта между иностранными студентами
В департаменте внешних связей КФУ объяснили причины конфликта между иностранными студентами.
«Татар-информ» рассказывал, что сегодня в социальных сетях появилось видео драки на улице Гвардейской в Казани. Полицейские задержали двоих зачинщиков. Их доставили в отдел полиции.
Как сообщили агентству в пресс-службе КФУ, между иностранными студентами, которые стояли в очереди для сдачи документов, произошел конфликт.
Руководство вуза в свою очередь решило открыть три дополнительные точки для подачи документов.
Одна из них будет располагаться так же возле Департамента внешних связей КФУ на улице Гвардейской, 9. Вторая - в Деревне Универсиады, 9. Третья - в студенческом городке по адресу: Гвардейская, 32.
Пункты приема будут работать ежедневно с 9.00 до 17. 00.
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