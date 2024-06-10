На Игры БРИКС в Казани выкупили уже 70% билетов

С начала старта билетной программы Игр БРИКС в Казани 23 апреля выкуплено уже 70% билетов. Об этом сегодня на деловом понедельнике рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома города Линар Гарипов.

«Наибольшей популярностью, судя по динамике продаж, пользуются такие виды, как бадминтон, бокс, настольный теннис, прыжки в воду, синхронное плавание и спортивная гимнастика. Билеты на финалы по этим видам спорта уже раскуплены. Поэтому приглашаем всех желающих поторопиться и приобрести билеты, чтобы поболеть за любимых спортсменов и стать частью мирового события», — пояснил докладчик.

Трансляция соревнований будет доступна на телеканале официального вещателя «Матч ТВ» и на официальном сайте Игр БРИКС.

В Спортивных играх стран БРИКС, которые пройдут в Казани с 12 по 23 июня, примут участие 93 страны. Подготовка к Играм БРИКС в Татарстане ведется на самом высоком уровне, заявил ранее на заседании оргкомитета Премьер-министр РТ Алексей Песошин.