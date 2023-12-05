На «Играх будущего» задействуют лучшие силы российского судейского корпуса

На международном мультиспортивном фиджитал-турнире «Игры будущего» будут задействованы лучшие силы российского судейского корпуса. Об этом рассказал на пресс-конференции спортивный директор «Игр будущего» Владислав Ершов.

«На турнире будут задействованы лучшие силы российского судейства, также из профильных федераций киберспорта, традиционного спорта. Касательно классических дисциплин: не замахиваемся на иностранных арбитров, но судейство будет международного класса», — пояснил Ершов на презентации сервисов для медиа на «Играх Будущего 2024» в Казани.

Международный мультиспортивный фиджитал-турнир «Игры будущего» пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В нем примут участие более 260 команд и свыше 2 тыс. участников из 100 стран, которые будут соревноваться в 21 инновационной дисциплине.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент России Владимир Путин дал старт обратному отсчету до начала «Игр будущего» в Казани. Подготовку к состязаниям в начале ноября обсудили Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.