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На Гырон Быдтоне в Менделеевском районе пройдет традиционная свадьба
Менделеевский район Татарстана готовится принять республиканский праздник удмуртской культуры «Гырон Быдтон 2024». Событие пройдет 29 июня в селе Енабердино и соберет гостей со всей страны. Праздничная площадка станет местом проведения настоящего традиционного бракосочетания, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе мунципального образования.
Территорию, где состоится праздник, осмотрели сотрудники администрации и глава района Радмир Беляев.
«Праздник проходит в самое красивое время года. Постараемся, чтобы красивой и благоустроенной была и площадка торжеств. Будут работать национальные подворья, все павильоны будут исполнены в едином стиле», — отметил глава Менделеевского района.
Гостей ждет составленная из фольклорных произведений концертная программа и современная эстрада, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, народная удмуртская кухня, конкурсы женской красоты и мужской силы, духовного богатства и культурных ценностей «Чеберина», «Батыр».
В 2023 году республиканский праздник удмуртской культуры приняло село Нырья Кукморского района Татарстана, а годом ранее народные гулянья прошли в деревне Кит-Озеро Бавлинского района РТ — там выступили «Бабушки из Буранова».
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил организовать традиционные праздники народов республики на самом высоком уровне.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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