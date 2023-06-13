Череду национальных праздников в Татарстане продолжит удмуртский Гырон быдтон

Кукморский район Татарстана принял эстафету национальных праздников — 17 июня в селе Нырья пройдет республиканский праздник удмуртской культуры «Гырон быдтон». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов.

«Продолжается череда праздников народов, которые живут на территории Татарстана. Только что в районах прошел Сабантуй, а до этого марийский праздник Семык. Это для нас очень добрая традиция — мы отмечаем все наши праздники вместе», — отметил спикер.

Спикер подчеркнул ценность данных праздников, а в Год национальных культур и традиций, объявленном Раисом РТ Рустамом Миннихановым, праздники приобретают еще большую значимость.

В этом году гостей ожидает богатая программа, организована прекрасная площадка. «Гырон быдтон позволит окунуться в атмосферу удмуртской деревни, увидеть быт, традиции, культуру, попробовать национальную еду, познакомиться с национальными ремеслами», — добавил он.

Ленар Хакимзянов напомнил, что в прошлом году Гырон быдтон на высоком уровне принимал Бавлинский район, а до этого — Агрызский.

Спикер добавил, что с точки зрения логистики Кукмор более удобен для жителей Казани, нежели удаленные от столицы республики Бавлинский или Агрызский районы.

«Полтора — два часа еды и жители увидят яркий красочный праздник», — пригласил всех замминистра.