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На «Госуслугах» начнут использовать упрощенную биометрию для защиты аккаунтов
Правительство России в течение ближайшего месяца внедрит упрощенную биометрию для дополнительной защиты личных кабинетов на портале госуслуг. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера РФ — руководителя Аппарата Правительства Дмитрия Григоренко, сообщает РИА Новости.
В аппарате вице-премьера пояснили, что новое решение расширит доступ пользователей к инструментам защиты. Дело в том, что для регистрации упрощенной биометрии не нужны загранпаспорт или личный визит в банк.
От владельца аккаунта потребуется только сделать фотографию в защищенном приложении «Госуслуги биометрия» и активировать функцию по использованию биометрии в качестве второго фактора защиты в личном кабинете на портале госуслуг.
Сейчас в качестве дополнительного способа защиты аккаунта на «Госуслугах» пользователь может по своему выбору использовать SMS-код, уникальный одноразовый пароль из специального приложения либо «стандартную» и «подтвержденную» биометрию.
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