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В МФЦ планируют принимать россиян по биометрии
В России стартовал пилотный проект по обслуживанию населения в многофункциональных центрах без предъявления паспорта. Для подтверждения личности клиенту нужно будет лишь посмотреть в камеру, размещенную рядом с рабочим местом сотрудника, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
Впервые прием населения по биометрии начал проводить флагманский МФЦ в Челябинской области, а до конца года аналогичный эксперимент запустят в Липецкой и Ленинградской областях. «По итогам пилота будем масштабировать сервис и на другие регионы страны», — цитирует Григоренко РИА «Новости».
Отмечается, что в новом формате работы после подтверждения личности будет формироваться предзаполненное заявление на предоставление услуги. Ожидается, что это позволит ускорить и упростить предоставление услуг.
В то же время вице-премьер напомнил о том, что использование биометрии производится на добровольной основе. Посетитель МФЦ самостоятельно определяет, в каком формате хочет получить услугу.
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