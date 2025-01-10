В метро Казани уже более 12 тыс. пассажиров оплатили проезд по биометрии

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В казанском метро больше 12 тыс. пассажиров оплатили проезд по биометрии, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ. Напомним, что сервисом жители и гости города могут воспользоваться с конца августа 2024-го на любых станциях «подземки».

Чтобы бесконтактно оплатить проезд в метро, надо зарегистрироваться в Единой биометрической системе через приложение «Госуслуги Биометрия». Потом, заходя в метрополитен, гражданин сможет просто посмотреть в спецтерминал на турникете, и проезд будет оплачен за несколько секунд.

Бесконтактную систему оплаты реализуют на базе технологии Face2 (технологическое подразделение ПАО «Ак Барс» Банк).