На горячую линию по вопросам поддержки бойцов за день в РТ поступило более 50 обращений

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Сегодня днем в Казани на базе аппарата уполномоченного по правам человека в РТ работала горячая линия «Женское внимание» по вопросам поддержки военнослужащих. Она была организована при участии членов объединения женщин-депутатов Государственного Совета Татарстана «Мәрхәмәт – Милосердие», сообщает пресс-служба республиканского парламента.

На вопросы жителей РТ ответили руководитель объединения женщин-депутатов ««Мәрхәмәт – Милосердие» Алсу Набиева, депутаты Госсовета Ирина Терентьева, Ольга Воронова, Алсу Надршина, Елена Кузьмичева, омбудсмен Татарстана Сария Сабурская, представители военной прокуратуры Казанского гарнизона, профильных министерств и ведомств. Всего за помощью и консультацией к депутатам и специалистам обратились более 50 татарстанцев.

«Обращения, поступающие на телефон, касаются выплат, поиска без вести пропавших военнослужащих, получения образования детей – поступления в вузы и в средние учебные заведения», – отметила Алсу Набиева, добавив, что в числе приоритетных задач горячей линии – не только конкретная адресная помощь, но и разъяснительная работа.

«Мы рассказываем о тех проектах, которые ведет наше объединение женщин-депутатов «Мәрхәмәт – Милосердие». Например, недавно стартовал проект «Жизнь после победы», в рамках которого специалисты-психологи консультируют жен участников СВО и рассказывают, как правильно поддержать супруга, вернувшегося домой после ранения, как помочь ему адаптироваться к мирной жизни», – подчеркнула она.

Вопросы на горячую линию сегодня поступали в основном от членов семей участников специальной военной операции и от родственников погибших. В связи с этим Сария Сабурская заметила, что при рассмотрении обращений активно используются связи с другими регионами.

«К нам поступил звонок от матери военнослужащего, проходящего лечение в военном госпитале Донецкой народной республики. Она беспокоилась о состоянии своего сына. По данному обращению я свяжусь с уполномоченным по правам человека в ДНР, чтобы организовать посещение госпиталя и выяснить состояние здоровья военнослужащего. После этого обязательно доложу маме о полученных сведениях», – пояснила она.

Упомянула Сабурская и посещение военной части в Самарской области и военного госпиталя, где проходят лечение четыре военнослужащих из Татарстана. «Проблем и жалоб относительно нехватки лекарственных препаратов зафиксировано не было. <…> Мы лично убедились, что для военнослужащих созданы прекрасные условия», – заверила она.

«Человек получает конкретные рекомендации и необходимую помощь, что позволяет ему предпринимать обоснованные шаги в сложных ситуациях. Такая форма взаимодействия зарекомендовала себя положительно, поскольку обеспечивает доступ к достоверной информации и поддержке вовремя», – поделилась наблюдениями Заместитель председателя Комитета Госсовета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Ирина Терентьева.

Депутат Госсовета Елена Кузьмичева уверена, что такие мероприятия разъяснительного характера должны проводиться регулярно. «Во время приема граждан депутатам поступает значительное число запросов, связанных с оказанием мер социальной поддержки военнослужащим и членам их семей. Все такие обращения нами, депутатами, принимаются к строгому персональному контролю», – обратила внимание она.

В работе горячей линии «Женское внимание» принял активное участие ветеран боевых действий Булат Назипов – один из участников республиканской программы «Батырлар». Сейчас он проходит стажировку в аппарате уполномоченного по правам человека. На этот раз у него была возможность ознакомиться с деятельностью депутатов, профильных министерств и служб.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов принял решение повысить единовременную выплату желающим заключить контракт с Минобороны РФ. Теперь она составит 3,1 млн рублей – это одна из самых высоких выплат в стране. Выплата складывается из двух составляющих: 2,7 млн рублей – от республики, 400 тыс. – от Минобороны.