СВО 18 августа 2025 16:49

Участницы объединения «Мэрхэмэт-Милосердие» запустят горячую линию по поддержке бойцов

В четверг, 21 августа, в Татарстане начнет работать телефонная горячая линия «Женское внимание» по вопросам поддержки военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

На обращения жителей республики ответят члены депутатского объединения «Мәрхәмәт-Милосердие», представители профильных министерств и ведомств и уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

По горячей линии будут приниматься вопросы, касающиеся соблюдения прав военнослужащих и членов их семей, социальной и правовой помощи, получения выплат и льгот, медицинской помощи и реабилитации.

Звонки и сообщения можно будет подать с 10 до 14 часов. Телефоны горячей линии: 8 (843) 236-00-71, 8-960-049-68-14 (для вопросов в мессенджере WhatsApp*).

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена.

#горячая линия
