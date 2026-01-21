На горнолыжке «Вятка» хотят открыть детские секции по фристайлу, сноуборду и горным лыжам

На территории горнолыжного комплекса «Вятка» в Мамадыше планируют открыть детские занятия по фристайлу, сноуборду и горным лыжам. Этот вопрос стал ключевым в ходе встречи главы района Вадима Никитина с Президентом Федерации фристайла и сноуборда Республики Татарстан Денисом Беловым, посвященной перспективам развития парка экстремальных и зимних видов спорта.

В рамках диалога стороны обсудили направления дальнейшего сотрудничества, а также возможности расширения спортивной инфраструктуры всесезонного курорта. Денис Белов представил планы Федерации по проведению на базе комплекса крупных спортивных мероприятий, в том числе турниров на Кубок Раиса Республики Татарстан. Были детально рассмотрены организационные вопросы и потенциальные форматы содействия со стороны муниципалитета.

Отдельный акцент в ходе встречи был сделан на социальной составляющей проекта. Вадим Никитин подчеркнул, что создание условий для занятий детей и подростков является одним из приоритетных направлений развития территории. По его словам, открытие спортивных отделений по фристайлу, сноуборду и горным лыжам позволит не только привлечь молодежь к активному образу жизни, но и создать основу для подготовки будущих чемпионов.

Глава района также отметил открытость и конструктивный подход Белова к совместной работе, подчеркнув важность партнерства с Федерацией для комплексного развития спортивного кластера.

«Социально ответственный бизнес, инвестирующий в развитие людей и региона, является залогом настоящего успеха», – отметил Вадим Никитин.

Напомним, парк экстремальных и зимних видов спорта на территории горнолыжного комплекса «Вятка» был построен в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».