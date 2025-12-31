В Мамадыше открылся горнолыжный сезон: курорт получил имя «Вятка»

В Мамадыше состоялось официальное открытие зимнего спортивного сезона. Парк экстремальных и зимних видов спорта, известный как самая молодая горнолыжная площадка Татарстана, получил единое название — «Вятка».

Новое имя, данное в честь реки, на берегу которой расположен курорт, объединило всю инфраструктуру и три современные трассы.

Важным изменением стал переход курорта в этом сезоне под управление частного инвестора. Новый владелец рассматривает «Вятку» как всесезонный центр отдыха и развлечений.

В рамках пятилетнего плана развития на территории планируется открыть дополнительный пункт проката инвентаря, новые рестораны, шале-домики и гостиницы.

Отдельно руководство парка подчеркивает демократичную ценовую политику. Наряду с коммерческой деятельностью «Вятка» планирует развивать социальные и спортивные проекты для жителей и гостей района и республики.

Одним из первых гостей обновленного парка стал глава Мамадышского района Вадим Никитин. Он проинспектировал состояние склонов и оценил меры безопасности. В прошлом году именно недостаточное снежное покрытие и вопросы безопасности стали причиной переноса открытия сезона.

В этом году работа курорта полностью отлажена. Система искусственного оснежения обеспечила устойчивое снежное покрытие, бугельный подьемник работает стабильно. Парк готов принимать до 5 тысяч посетителей в день. В праздничные дни склоны открыты с 10:00 до 22:00 без выходных и перерывов.

Объект построен в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В России реализуются новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 59 млрд рублей.