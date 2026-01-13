На курорт «Вятка» в Мамадыше чаще всего приезжают жители Казани, Челнов и Нижнекамска

С момента запуска 30 декабря всесезонный курорт «Вятка» в Мамадыше уже посетили около 5 тыс. человек. География гостей показывает, что основной поток формируется за счет жителей крупных городских агломераций республики – наибольшее количество посетителей приезжают из Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска.

Парк экстремальных и зимних видов спорта на берегу реки Вятки был построен в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» (ранее – «Жилье и городская среда»). Сегодня это современный всесезонный комплекс, включающий три оборудованных склона для катания, трассу для тюбинга на надувных санках и бугельный подъемник, обеспечивающий удобный подъем на вершину.

Как отмечают в администрации района, появление такого объекта существенно расширило возможности для активного отдыха в Мамадышском районе и республике в целом. Курорт стал популярной точкой притяжения как для местных жителей, так и для гостей из других городов Татарстана.

Раис Татарстана Рустам Минниханов возглавляет комиссию Государственного совета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни», которая курирует одноименный национальный проект. Цель нацпроекта — комплексное развитие населенных пунктов.