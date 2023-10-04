На горнолыжке в Мамадыше построят буксировочную канатную дорогу за 34 млн рублей

Для горнолыжного комплекса «Мамадыш» возведут буксировочную канатную дорогу. Монтаж обойдется в 33,88 млн рублей, следует из документа, размещенного на портале госзакупок.

Работы должны быть выполнены в течение двух месяцев после заключения контракта. Заказчиком выступает исполком муниципального образования. Исполнителю предстоят погрузочные работы и доставка оборудования, сборка и монтаж бесфундаментного подъемника, строительство модульного здания «Помещение дежурного», пуско-наладка, экспертиза промышленной безопасности, а также уборка территории.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что горнолыжный комплекс в Мамадыше будет принимать жителей всего Татарстана. В этом году планировалось выровнять склон для спусков и установить бугельные подъемники — именно об этом устройстве и идет речь в госзакупке. Позднее стало известно, что горнолыжный курорт планируют открыть в декабре 2023 года.