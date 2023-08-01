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Руc Тат
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Общество 1 августа 2023 16:14

Горнолыжный курорт в Мамадышском районе планируют открыть в декабре этого года

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Новый горнолыжный курорт в Мамадышском районе планируют открыть в декабре этого года. На сегодняшний день там уже полным ходом идет строительство трех трасс длинной от 450 до 800 метров. Об этом «Татар-информу» сообщил первый заместитель руководителя исполнительного комитета Мамадышского муниципального района Айнур Аглямов.

«Одну из трасс мы будем сертифицировать под спортивные соревнования. Пока мы не подавали заявок на конкретные турниры, концентрируемся на возведении самого объекта», – пояснил собеседник.

По его словам, сам курорт обойдется в сумму около 150 млн рублей, также рядом с ним планируют построить гостиницу стоимостью порядка 300 млн рублей.

#мамадышский район рт #горнолыжный комплекс
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