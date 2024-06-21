На Горьковской магистрали прозвучит «Гудок Памяти»

Горьковская железная дорога 22 июня проведет межрегиональную тематическую акцию «Гудок Памяти». Она будет посвящена Дню памяти и скорби, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

«Ровно в 12 часов по местному времени будет подан звуковой сигнал всеми локомотивами, находящимися на станциях и в движении в Нижегородской, Кировской и Владимирской областях, Республиках Марий Эл, Чувашия, Татарстан и Удмуртия», – говорится в сообщении.

Громкий сигнал будет звучать ровно одну минуту во время следования поездов, а также при выполнении маневровых и хозяйственных работ.

День памяти и скорби отмечается ежегодно 22 июня. В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война. Памятная дата установлена Указом Президента России в 1996 году.

В этот день по всей стране проходят мероприятия, посвященные памяти погибших в годы той войны. Россияне зажигают свечи и возлагают цветы на могилах солдатам, в памятных местах и мемориалах. Ранее сообщалось, что казанская телебашня окрасится в алый цвет, который олицетворяет пламя свечи.