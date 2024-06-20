В День памяти и скорби на телебашне Казани включится подсветка

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В День памяти и скорби на казанской телебашне включат алую подсветку, которая будет символизировать пламя свечи. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

«Ежегодно 22 июня в нашей стране проходят всероссийские акции „Свеча памяти“ и „Минута молчания“ как напоминание миру об агрессии против нашей страны, о несгибаемой воле и мужестве нашего многонационального народа, не покорившегося фашизму и подарившего миру победу во Второй мировой войне», — отмечается в сообщении.

Архитектурную подсветку можно будет увидеть в период с 21 до 23 часов.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, унесшая жизни более 26 млн жителей СССР.