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На Фучика открыли движение по одной из полос, идут ремонтные работы
На улице Фучика открыли движение по правой полосе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.
«Движение по правой полосе со стороны Завойского открыто», – говорится в сообщении ведомства. На данном участке дороги продолжаются ремонтные работы.
На месте работают автоинспекторы, городские службы и представители администрации.
Сегодня утром казанцев шокировала огромная яма, образовавшаяся на проезжей части по улице Фучика. По словам очевидцев, на асфальте также образовались трещины. В Сети начали массово распространятся видео с места происшествия. В результате на данном участке дороги городская Госавтоинспекция ввела ограничения.
В образовавшуюся на проезжей части яму угодил Hyundai Solaris. Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, в результате инцидента легковушке пробило передние колеса. Автомобиль эвакуировали. К счастью, обошлось без пострадавших.
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