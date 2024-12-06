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Происшествия 6 декабря 2024 09:59

На Фучика открыли движение по одной из полос, идут ремонтные работы

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На улице Фучика открыли движение по правой полосе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

«Движение по правой полосе со стороны Завойского открыто», – говорится в сообщении ведомства. На данном участке дороги продолжаются ремонтные работы.

На месте работают автоинспекторы, городские службы и представители администрации.

Сегодня утром казанцев шокировала огромная яма, образовавшаяся на проезжей части по улице Фучика. По словам очевидцев, на асфальте также образовались трещины. В Сети начали массово распространятся видео с места происшествия. В результате на данном участке дороги городская Госавтоинспекция ввела ограничения.

Фото: ГАИ Казани

В образовавшуюся на проезжей части яму угодил Hyundai Solaris. Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, в результате инцидента легковушке пробило передние колеса. Автомобиль эвакуировали. К счастью, обошлось без пострадавших.

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