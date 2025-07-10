«На фронте нужнее всего наше тепло»: в Нижнекамске собрали новую партию помощи

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске завершили сбор очередной партии гуманитарной помощи для бойцов СВО. Груз, сформированный волонтерами группы «Добрые сердца», отправится на передовую уже 12 июля в составе татарстанской автоколонны.

Работа по поддержке бойцов поставлена в городе на постоянную основу. В гуманитарных посылках – одежда, продукты, медикаменты, строительные материалы, средства личной гигиены и инструменты. Особое внимание – адресным заявкам от самих военнослужащих.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«У нас была адресная заявка – мы отправляем для "Купола". Запрашивал генераторы, инструменты, запчасти на автомобиль. Мы все собрали благодаря неравнодушным жителям и отправляем ему. Также другие ребята получат нужное. Будет отправка и в госпиталь», – рассказала председатель СТОС микрорайона № 8 и 11 Наталья Суворова.

Упаковкой коробок занимается Константин Эргашев – волонтер с первых дней СВО. Каждую посылку он грузит бережно, с теплотой и любовью.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«На фронте больше всего необходимо наше тепло. А все остальное сделаем. Моя жизненная позиция такая. Они делают все, чтобы здесь была тишь да благодать. Я обязан делать все, что могу», – делится он.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле.

«Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой