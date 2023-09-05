На форуме «РОСТКИ» впервые в России покажут спектакль по пьесе Мо Яня «Наш Цзин Кэ»

Показ первого спектакля «Наш Цзинь Кэ» по произведению лауреата Нобелевской премии Мо Яня планируется на первом российско-китайском форуме «РОСТКИ», который пройдет в Казани 7-8 сентября.

Для участников и гостей форума подготовлена насыщенная культурная программа. В программе мероприятия представлены различные формы искусства и культурные активности, включая концерты, спектакли, выставки, мастер-классы и другие события, сообщает пресс-служба форума.

Особое место в программе фестиваля занимает спектакль «Наш Цзин Кэ», основанный на произведении лауреата Нобелевской премии Мо Яня. История рассказывает о подвигах воина Цзин Кэ во времена раздробленности Китая. Как отмечают организаторы, спектакль будет показываться в России впервые.

Ярким событием также обещает стать эксклюзивный концерт «Дни Китая в Татарстане». Произведения мирового музыкального наследия исполнят российские и китайские студенты Казанской консерватории.

Программой также запланировано проведение спецпроекта «Живопись: соприкосновение культур России и Китая». Он представит уникальные живописные полотна, созданные татарстанскими художниками. Участники форума смогут приобрести эти произведения.

Среди активностей форума – игра Вэйци «Думай – Играй – Побеждай», соорганизатором которой выступает директор 41-го чемпионата мира по Го Михаил Емельянов, а также китайская чайная церемония. На ней эксперты расскажут о тонкостях индивидуального подбора сорта чая и трансформации восприятия чайной церемонии.

В рамках фестиваля также состоятся показательные выступления по восточным и национальным единоборствам, мастер-классы по созданию национальных костюмов и национальной кулинарии, а также семинары по китайской каллиграфии и живописи.

Особое место в программе форума занимает Фестиваль китайского кино, в рамках которого будут показаны шесть фильмов, представляющих различные жанры и тематики.

В рамках форума пройдет товарищеский шахматный турнир между командами городов-побратимов и городов-партнеров России и Китая. А спортивной сенсацией станет матч между хоккейными командами «Ак Барс» и «Куньлунь Ред Стар» (КНР).

Кроме того, участников и гостей форума ожидает обзорная экскурсия по Казани с обязательным посещением Дома-музея В.И. Ленина.

«Мы планируем провести и чайные церемонии, и курсы каллиграфии, запланированы спектакль, концерт, фестиваль китайского кино – все, что на сегодняшний день содействует развитию культурных отношений с Китайской Народной Республикой. Контактов у нас на сегодня немало – в Татарстане работают крупные китайские предприятия, и мы хотели бы пригласить на форум их партнеров. Наша главная задача – провести форум на самом высоком уровне, в полной мере показав все гостеприимство нашей республики», – сказала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Более подробно о самом форуме, его деловой и культурной программе читайте в материале «Татар-информа» Рынки Поднебесной, матч «Ак Барса» и чайные церемонии: что ждать от форума «Россия-Китай».

