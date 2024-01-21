На форуме «Родные-Любимые» в Москве трем семьям вручили путевки в Татарстан

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

Еще три семьи стали обладателями «туров выходного дня» в Татарстан. Победителей определили на форуме «Родные-Любимые», который проходит в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ, сообщает пресс-служба Минпромторга Татарстана.

«Случайно проходили мимо, просто решили попробовать. Хотели бы посмотреть все, что можно, весь город Казань. Все очень интересно», – рассказала Анастасия Кандратьева из Балашихи.

Фото: скриншот видео Минпромторга РТ

Светлана Созонова и Эдуард Гудков из Москвы рассказали о том, что решили принять участие в мероприятии буквально за час до объявления победителей. Отправиться в Татарстан пара планировала уже давно.

Фото: скриншот видео Минпромторга РТ

«Здесь все так красиво, невозможно передать словами. Для молодежи эта выставка очень познавательна. Огромное спасибо организаторам за их большой труд. Задумка очень хорошая, берет гордость за страну. Спасибо Президенту РФ Владимиру Путину за возможность все это увидеть, наши регионы», – рассказала обладательница третьей путевки. Жительница Астрахани приехала в Москву в гости к дочери.

Скриншот видео Минпромторга РТ

Она призналась, что раньше нередко бывала в Казани по работе, а теперь хотела бы еще увидеть Болгар, Свияжск и оценить, как сильно изменилась сама столица Татарстана.

Ранее путевки в Татарстан получили еще две семьи.

Напомним, мероприятия фестиваля «Родные-Любимые» на ВДНХ проходят с 19 по 23 января. Подробнее о том, как прошел первый день форума на стенде Татарстана, читайте в материале «Династия с КАМАЗа, нейроармрестлинг и пироги: как Татарстан открыл Год семьи в Москве».