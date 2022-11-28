На форуме «Казаныш» в столице РТ обсудят преобразование промзон в креативные кластеры

В столице Татарстана в рамках архитектурного форума «Казаныш», который организует Институт развития города, 1 декабря состоится дискуссия «Промзона: Как на месте бывших промышленных районов сформировать креативный кластер?».

Участники мероприятия обсудят, как дать второй шанс старым промышленным территориям и грамотно обустроить в них креативные пространства.

Речь пойдет о том, как наделить промзоны новыми смыслами и что для этого необходимо. Диспутанты поделятся кейсами подобных преобразований, осуществленных в России, а также порассуждают, какие промышленные зоны Казани можно счесть перспективными для проведения реновации.

Среди участников дискуссии будут создатель рукотворного острова «Новая Голландия» и основательница архитектурного бюро ludi_architects Любовь Леонтьева из Санкт-Петербурга, основатель и главный редактор проекта «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов из Москвы и куратор проектов в сфере уличного искусства, арт-директор ЦСИ «Винзавод» Сабина Чагина — также из столицы.

Казань окажется представлена соосновательницей «Архитектурной студии Новиковых» Анной Новиковой и управляющей резиденции креативных индустрий «Штаб» Камилой Питиримовой.

Мероприятие может заинтересовать профессиональных и начинающих архитекторов, дизайнеров городской среды, социологов, представителей городских креативных сообществ, студентов профильных вузов и горожан, живущим рядом с промышленными территориями.

Дискуссия будет организована в лектории №3 крытого экстрим-парка «УРАМ» (Кремлевская набережная, д. 33). Она начнется в 18 часов. Число мест ограничено. Вход на событие — по билетам на архитектурный форум «Казаныш».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что темой форума «Казаныш» в этом году станет «Город для молодежи». На нем предполагается провести смотр-конкурс на лучший архитектурный объект в Казани.