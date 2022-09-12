На форуме «Казаныш» пройдет смотр-конкурс на лучший архитектурный объект в Казани

С 1 по 3 декабря в столице Татарстана состоится крупный архитектурно-строительный форум «Казаныш». Основная тема форума в этом году — «Город для молодежи». Мероприятия на деловом понедельнике анонсировала главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

«Ильсур Раисович, вы уделяете большое внимание работе с молодежью, что является весомым фактором конкурентоспособности. Мы понимаем, что очень важно удерживать и привлекать молодых людей. Для этого нужно создавать комфортную среду для жизни, отдыха, работы и образования», — отметила докладчик, обращаясь к мэру Казани Ильсуру Метшину.

На форуме эксперты обсудят, какие пространства должны появиться в Казани, чтобы создать все условия для молодого поколения республики. Также для повышения статуса профессии архитектора и популяризации качественных строительных решений во время «Казаныша» пройдет смотр-конкурс на лучший архитектурный объект в Казани.

В этом году заявки принимаются в 12 номинациях и трех категориях. Участвовать могут как реализованные объекты, так и проекты в стадии разработки.

«В этом году мы также вводим новую, третью категорию для проектов, которые так и остались на уровне идеи и не пошли в реализацию по тем или иным причинам. Такие объекты зачастую отличаются своей индивидуальностью. Это отличный шанс для молодых специалистов без стажа проявить себя и показать собственные наработки и идеи», — рассказала Ильсияр Тухватуллина.

По ее мнению, по таким работам видно потенциал будущего архитектора, а для застройщиков такая новация послужит сигналом для поддержки талантливых ребят.

«Новые архитектурные шедевры должны рождаться в коллаборации маститых мастеров с юными талантами. Очень важно понимать, что развитие города, инвестиции дают почву для социального оптимизма, чего сегодня сильно не хватает», — напутствовал будущих участников глава города Ильсур Метшин.