Темой форума «Казаныш» в этом году станет «Город для молодежи»
Архитектурно-строительный форум «Казаныш», который пройдет в столице Татарстана с 1 по 3 декабря этого года в экстрим-парке «Урам», соберет свыше 200 экспертов в сфере архитектуры, дизайна и строительства. Об этом сообщила на деловом понедельнике в мэрии Казани главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина.
«Здесь соберутся вместе представители активной и прогрессивной молодежи, архитекторы, дизайнеры, проектировщики, девелоперы, инвесторы и представители власти. Только выслушав всех, мы сможем добиться высоких результатов в градостроительных и архитектурных решениях», — заявила Тухватуллина.
Докладчица отметила, что Казань вошла в тройку лучших городов России, наиболее подходящих для жизни молодежи, поэтому в этом году темой форума станет «Город для молодежи».
«Вектор нашего внимания построен на привлечении молодых ребят к нам, в столицу Татарстана», — подчеркнула главный архитектор Казани.
Тухватуллина также напомнила, что в прошлом году архитектурно-строительный форум посетили более 1 тыс. представителей различных городов России.