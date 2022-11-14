Темой форума «Казаныш» в этом году станет «Город для молодежи»

Архитектурно-строительный форум «Казаныш», который пройдет в столице Татарстана с 1 по 3 декабря этого года в экстрим-парке «Урам», соберет свыше 200 экспертов в сфере архитектуры, дизайна и строительства. Об этом сообщила на деловом понедельнике в мэрии Казани главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина.

«Здесь соберутся вместе представители активной и прогрессивной молодежи, архитекторы, дизайнеры, проектировщики, девелоперы, инвесторы и представители власти. Только выслушав всех, мы сможем добиться высоких результатов в градостроительных и архитектурных решениях», — заявила Тухватуллина.

Докладчица отметила, что Казань вошла в тройку лучших городов России, наиболее подходящих для жизни молодежи, поэтому в этом году темой форума станет «Город для молодежи».

«Вектор нашего внимания построен на привлечении молодых ребят к нам, в столицу Татарстана», — подчеркнула главный архитектор Казани.

Тухватуллина также напомнила, что в прошлом году архитектурно-строительный форум посетили более 1 тыс. представителей различных городов России.