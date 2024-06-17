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Общество 17 июня 2024 07:00

Прогноз погоды в Татарстане: кратковременные дожди и до +33

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Прогноз погоды в Татарстане: кратковременные дожди и до +33
Фото: Султан Исхаков, © «Татар-информ»

В понедельник, 17 июня, в Татарстане местами пройдет небольшой дождь, но он будет кратковременный. В некоторых локациях может пройти град.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, ветер в республике ожидается северо-восточный 5-10 м/с, местами порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления 15-20 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью +16..+21˚. Максимум же воздух прогреется до +28..+33˚ в дневное время суток.

#прогноз погоды #Татарстан
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