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Прогноз погоды в Татарстане: кратковременные дожди и до +33
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Фото: Султан Исхаков, © «Татар-информ»
В понедельник, 17 июня, в Татарстане местами пройдет небольшой дождь, но он будет кратковременный. В некоторых локациях может пройти град.
Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, ветер в республике ожидается северо-восточный 5-10 м/с, местами порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления 15-20 м/с.
Минимальная температура воздуха ночью +16..+21˚. Максимум же воздух прогреется до +28..+33˚ в дневное время суток.
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